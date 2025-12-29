زحف الرمال يبتلع بساتين الناصرية: مزارعو ذي قار يستغيثون والدولة تكتفي بـ "الفرج"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- لم يعد الحديث عن التصحر في العراق مجرد تنبؤات لمراكز الأبحاث أو تحذيرات دولية، بل بات واقعاً مريراً يلتهم يومياً آلاف الهكتارات من الأراضي التي كانت توفر السلة الغذائية للبلاد.

في محافظة ذي قار، وتحديداً في ريف الناصرية، تحولت مساحات شاسعة من اللون الأخضر إلى أراضٍ جرداء متشققّة، مهددة حياة ملايين الدونمات.

يُجمع المزارعون في ذي قار على أن "شحة المياه" هي العدو الأول، لكنهم يحملون الحكومة المسؤولية الأكبر بسبب ما يصفونه بـ "الإهمال المتعمد".

وفي حديث لـ "كوردستان 24"، أعرب أحد مزارعي المحافظة عن عتبه الشديد على الجهات المعنية، مؤكداً أن أغلب المناطق مُنعت رسمياً من السقي، في ظل غياب أي بدائل حكومية مثل توفير منظومات الري بالرش أو المرشات الحديثة التي تقلل من هدر المياه.

من جانبهم، يرى خبراء في الشأن الزراعي والبيئي أن استمرار الاعتماد على طرق الري البدائية (السيح) ساهم في تفاقم الأزمة.

ويشير مراقبون في الناصرية إلى أن القوانين الحالية المنظمة للموارد المائية في العراق أصبحت "بالية" ولا تتماشى مع التحديات المناخية العالمية.

وطالب مختصون عبر شاشة "كوردستان 24" بضرورة إطلاق مبادرات تمويلية وقروض ميسرة تمكّن الفلاح البسيط من اقتناء تقنيات الري الحديثة، فضلاً عن الحاجة الماسة لبناء سدود تنظيمية صغيرة داخل المحافظة للحفاظ على الحصص المائية القادمة من المركز.

التصحر في ذي قار لا يعني فقط خسارة الفلاح لأرضه، بل ينذر بهجرة جماعية من الريف إلى المدينة، وزيادة في معدلات البطالة، وضربة قاصمة للأمن الغذائي العراقي.

فالأرض التي تفقد خصوبتها اليوم، قد تحتاج لعقود من الزمن لاستعادتها، هذا إن توفرت المياه مستقبلاً.

ويبقى السؤال المعلق في فضاء الناصرية: هل ستتحرك بغداد بخطة طوارئ عاجلة لإنقاذ ما تبقى من بساتين الجنوب، أم ستترك الرمال تكمل زحفها حتى إعلان وفاة الزراعة في "أرض الرافدين"؟

تقرير: حيدر حنون - كوردستان 24 - الناصرية