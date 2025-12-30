ريكاني يشيد بمواقف القوى السياسية الداعمة لمرشح الديمقراطي الكوردستاني لمنصب نائب رئيس البرلمان

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعرب بنكين ريكاني، عضو وفد التفاوض للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، عن شكره لمواقف الأطراف السياسية في العراق وإقليم كوردستان لدعمها تمرير مرشح الحزب لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

وفيما يتعلق بمستقبل الحوارات حول منصب رئيس جمهورية العراق، أكد ريكاني أن هذا الملف يسير بهدوء وفي أجواء إيجابية، وأن الجهود مستمرة للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف.

وكان مجلس النواب العراقي، قد انتخب اليوم الثلاثاء، فرهاد أمين أتروشي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني نائباً ثانياً لرئيس البرلمان بعد 3 جولات من عمليات التصويت.