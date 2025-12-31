التحالف المسيحي يهنئ بتأسيس كتلة "صويانا" كأكبر تمثيل مسيحي في البرلمان العراقي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ التحالف المسيحي في العراق وإقليم كوردستان، كتلة صويانا المسيحية بمناسبة الإعلان عن تأسيسها كأكبر كتلةٍ مسيحية ممثّلة في مجلس النواب العراقي.

ويترأس كتلة صويانا المسيحية النائب كلدو رمزي أوغنا، وعضوية كلٍّ من النائب سامي أوشانا والنائب عماد يوخنا.

وأكّد التحالف في بيان التهنئة، أن تأسيس هذه الكتلة النيابيّة "يأتي في لحظة وطنية دقيقة، ويشكّل خطوةً مفصلية نحو توحيد الصوت المسيحي صوت شعبنا الأصيل من كلدان وآشوريين وسريان آراميين وأرمن تحت مظلةٍ وطنيةٍ مسؤولة، تعبّر عن إرادة شعبٍ عريقٍ قدّم الكثير للعراق وتحملَ الكثير دفاعًا عن هويته ووجوده وحقوقه".

واعتبر البيان أن هذه الكتلة تعد بمثابة "إطارٍ جاد وفاعل لتعزيز مكانة المكوّن المسيحي في الحياة السياسية العراقية، وحماية حقوقه الدستورية والقانونية، وصون وجوده التاريخي، ومنع أي محاولات للتغيير الديمغرافي أو الانتقاص من كرامته وحقوقه في الأرض والهوية والمواطنة".

وعبّر التحالف المسيحي عن دعمه الكامل "للعمل البرلماني المسؤول الذي تعلن الكتلة التزامها به، لا سيما في ما يتعلّق بتشريع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وحماية الهوية الدينية والقومية والثقافية لمكوّناتنا، وتعديل التشريعات التي تضمن تمثيلًا حقيقيًا وصوتًا حرًا للمسيحيين داخل العراق وخارجه وحصر التصويت بأبناء المكون فقط، بما يعزز حضورهم الوطني ويؤمّن مشاركتهم الفاعلة في صناعة القرار عبر ممثلين حقيقيين يمثلون شعبهم ومكونهم الأصيل".

وأكّد التحالف في بيانه الذي تابعته كوردستان24، استعداده "للتعاون الكامل مع هذه الكتلة النيابيّة، وتوحيد الجهود، وتنسيق المواقف، والعمل المشترك بروحٍ وطنيةٍ مسؤولة، دفاعًا عن قضية شعبنا، وتعزيزًا لمكانة المكوّن المسيحي كشريك أصيل في بناء عراقٍ آمنٍ، مستقرّ، ديمقراطيّ، يحترم التنوّع ويحمي جميع مكوّناته دون تمييز".