مشرف إدارة زاخو: تنفيذ أكثر من 100 مشروع خدمي واستثمارات بـ400 مليون دولار خلال 2025

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أشاد المشرف على إدارة زاخو المستقلة، گوهدار شيخو، بدور التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان ورئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني في تنفيذ أكثر من مئة مشروع خدمي شملت قطاعات الطرق والمواصلات، المياه، الكهرباء، التربية، الصحة والسياحة.

مشيرًا إلى أن معظم هذه المشاريع قد أُنجزت، فيما لا يزال العمل مستمرًا في جزءٍ آخر منها.

وأوضح شيخو في مقابلةٍ على شاشة كوردستان24، أنه قبل إعلان إدارة زاخو المستقلة عام 2021، كانت 65% من شوارع زاخو غير مُعبَّدة، أما الشوارع التي كانت مُعبَّدة فكانت قديمة وخارجة عن الخدمة، لكن اليوم جرى تبليط تسعين في المئة من شوارع المدينة، فيما يستمر العمل في النسبة المتبقية على أن تُنجز بالكامل عام 2026، فضلًا عن افتتاح أربعين معملًا في مجالات مختلفة داخل زاخو.

كما أشار إلى أن حجم الاستثمارات في زاخو بلغ قرابة 40 مليون دولار في مجالات متنوعة.

وأوضح أن هذه الاستثمارات لم تسهم في تعزيز البنية التحتية فحسب؛ بل لعبت دوراً محورياً في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير مئات فرص العمل لشباب المنطقة، مما يمهد الطريق لمستقبل اقتصادي أكثر استدامة في زاخو.

مؤكداً أن أحد أهداف تشجيع المشاريع الاستثمارية من قبل حكومة إقليم كوردستان هو توفير فرص عمل للشباب، وهو ما تحقق بالفعل، إذ وفّرت المشاريع المنفذة في زاخو فرص عمل لأبناء المنطقة، ما أسهم من جهة في زيادة إيرادات الحكومة، ومن جهة أخرى في رفع دخل الأفراد.

وفيما يتعلق بفوائد المهرجانات التي تُنظَّم في زاخو، قال شيخو إن الفنادق والمطاعم تشهد امتلاءً بالسيّاح، الأمر الذي يحقق إيرادات جيدة لتلك المرافق، ويشجّع أهالي زاخو على العمل بشكل أكبر، ويسهم في التعريف بالمدينة وتوفير فرص عمل إضافية.

كما أشار إلى وجود شركة خاصة تعمل في مجال زراعة الفواكه في زاخو وقد حققت إنتاجًا فعلياً.

لافتًا إلى أن الدراسات أثبتت أن تربة زاخو تُعد من أفضل الأراضي لزراعة الفواكه.

وبيّن أن الشركة تمتلك خطة استراتيجية للتنسيق مع المزارعين ودعمهم لرفع جودة منتجاتهم وتسويقها عبر معمل تابع للشركة، من المقرر أن يدخل حيّز العمل في المستقبل القريب.