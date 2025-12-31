استئناف الحركة السياحية في معبر "كيلي" بعد 3 أيام من التوقّف بسبب الثلوج

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن قائممقام قضاء پشدر، بكر بايز، اليوم الأربعاء، 31 كانون الأول 2025، عن استئناف حركة السياحة في معبر "كيلي" الحدودي، بعد توقف استمر لمدة ثلاثة أيام نتيجة موجة الثلوج الكثيفة التي اجتاحت المناطق الجبلية في إدارة راپرين.

وأضاف بايز أنه بعد ثلاثة أيام من الإغلاق، حركة المسافرين والسياح ستعود إلى طبيعتها بدءاً من ظهر اليوم.

أما فيما يخص الحركة التجارية، فأشار إلى أنها ستبقى متوقفة مؤقتاً في الوقت الحالي بسبب الصعوبات التي تواجهها الطرق وتراكم الثلوج وحالات الانجماد، مما يعيق حركة الشاحنات.

وأكد قائممقام پشدر أن الفرق المختصة موجودة في المعبر لضمان عدم حدوث أي عراقيل أمام المواطنين.

جاء إغلاق المعبر بعد تقارير هيئة الأنواء الجوية التي أشارت إلى وصول سماكة الثلوج في المنطقة إلى نحو متر واحد.

ويقع المعبر بين قضاء پشدر (قلعة دزة) ومدينة سردشت في شرق كوردستان، وبسبب موقعه الجغرافي الجبلي، يشهد سنوياً خلال فصل الشتاء تساقطاً كثيفاً للثلوج، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إيقاف الحركة السياحية والتجارية بشكل مؤقت.

وذكرت المعلومات أن فرق إزالة الثلوج في إقليم كوردستان أكملت تنظيف الطرق حتى "النقطة صفر"، بينما استغرق العمل وقتاً أطول في الجانب الإيراني بسبب كثافة الثلوج هناك.

ويُعد معبر "كيلي" أحد المنافذ التجارية المهمة وحلقة وصل حيوية للتبادل التجاري والتنقل بين إقليم كوردستان وإيران.