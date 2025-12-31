الصين تندد بالانتقادات "غير المسؤولة" لمناوراتها العسكرية حول تايوان

منذ 13 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- نددت بكين الأربعاء بالدول التي انتقدت مناوراتها العسكرية في المياه المحيطة بتايوان باعتبارها "غير مسؤولة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان خلال مؤتمر صحافي "هذه الدول والمؤسسات تغض الطرف عن القوى الانفصالية في تايوان التي تسعى لتحقيق الاستقلال بوسائل عسكرية".

وأضاف "رغم ذلك، يصدرون انتقادات غير مسؤولة لأعمال الصين الضرورية والعادلة للدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها، فيشوهون الوقائع ويخلطون بين الحق والباطل، وهو ما ينطوي على نفاق تام".