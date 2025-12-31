التحالف المسيحي يضع "7 مطالب" لحماية التنوع وسحب الفصائل من سهل نينوى

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الهيئة السياسية للتحالف المسيحي في العراق وإقليم كوردستان، ترحيبها بانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي الجديدة، مؤكدة في الوقت ذاته أن المرحلة الراهنة تتطلب رؤية وطنية شاملة تضمن حقوق المكونات الأصيلة بعيداً عن سياسات التهميش أو التغيير الديمغرافي.

وفي بيان رسمي صدر عن السكرتير العام للتحالف، آنو جوهر عبدوكا، قدم التحالف تهانيه لهيبت الحلبوسي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب، ولنائبيه عدنان فيحان ود. فرهاد الأتروشي، معرباً عن تطلعه لدور تشريعي متوازن يعزز مفهوم "دولة المواطنة" ويحمي التنوع القومي والديني في العراق.

ولم تقتصر برقية التحالف على الجانب البروتوكولي، بل تضمنت "ورقة مطالب" وصفت بالضرورة الوطنية والدستورية لضمان حضور عادل للمكون المسيحي (من الكلدان والآشوريين والسريان الآراميين والأرمن). وتركزت المطالب على سبعة محاور أساسية:

ودعا التحالف إلى حماية الوجود التاريخي للمسيحيين والأيزيديين، ومنع التغيير الديمغرافي القسري، مع مطالبة صريحة بسحب الفصائل المسلحة من مناطق سهل نينوى وإسناد الملف الأمني لأبناء المكون من منتسبي القوى الأمنية الرسمية.

والمطالبة بتشريع قانون أحوال شخصية خاص بالمسيحيين والأيزيديين يحترم خصوصيتهم الدينية.

كما طالب بتعديل المواد القانونية بما يضمن احترام الهوية الدينية للمكونات (المسيحيين، الأيزيديين، الصابئة المندائيين، والكاكائيين). مع تطوير نظام الكوتا الانتخابية عبر حصر التصويت لأبناء المكونات فقط، لمنع القوى السياسية الكبيرة من الهيمنة على إرادة المكونات الأصيلة. وضمان تمثيل فعلي للمكونات في المؤسسات التنفيذية والتشريعية والإدارية بما يتناسب مع دورهم الوطني.

كما طالب بدعم جهود الاستقرار وتأمين العودة الطوعية للمهجرين وتوفير الحماية القانونية لهم. بالاضافة الى التشديد على ضمان توازن دستوري سليم وغير انتقائي في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بما يخدم استقرار البلاد.

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة السياسية للتحالف المسيحي دعمها الكامل لأعضاء مجلس النواب من المكونات الوطنية، وخصّت بالذكر "كتلة صويانا المسيحية" بصفتها الكتلة المسيحية الأكبر في البرلمان، إضافة إلى النواب الأيزيديين والصابئة المندائيين والكورد الفيليين في الدورة السادسة الحالية.

واختتم البيان بتأكيد التحالف على استعداده للتعاون البناء مع هيئة الرئاسة الجديدة للعمل بروح الشراكة الحقيقية والتوافق الإيجابي، مشدداً على أن استقرار العراق يكمن في انتصار إرادة شعبه بجميع أطيافه التاريخية العريقة.