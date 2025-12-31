قبل جلسة الـ 5 من يناير.. "الديمقراطي الكوردستاني" يحسم تسمية قيادة كتلته النيابية في بغداد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- كشف الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن قرب عقد اجتماع موسع لكتلته النيابية في العاصمة بغداد، يخصص لحسم تسمية المناصب القيادية للكتلة داخل مجلس النواب العراقي.

وصرح عضو مجلس النواب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، د. دانر عبد الغفار، لـ(كوردستان 24)، بأن "الكتلة ستجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة لاختيار رئيس الكتلة، والمتحدث الرسمي باسمها، بالإضافة إلى منصب مقرر الكتلة في بغداد".

وحول توقيت هذا التحرك، أوضح عبد الغفار أن "مجلس النواب العراقي بصدد عقد جلسة برلمانية في الخامس من الشهر المقبل، لذا فإن الكتلة ستعقد اجتماعها وتعلن عن شاغلي هذه المناصب الثلاثة قبل موعد الجلسة المذكورة".

يأتي هذا الإجراء التنظيمي بعد أن عقد مجلس النواب العراقي جلسته الأولى في التاسع والعشرين من الشهر الجاري برئاسة رئيس السن عامر الفايز، والتي تمخضت عن انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، تلاها فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مما يدفع الكتل السياسية إلى ترتيب أوراقها وتسمية قياداتها للمرحلة التشريعية المقبلة.