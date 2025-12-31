المخرج بلال شاكر يتحدث عن فِلمه الجديد شاماران

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكد بلال سامي المخرج السينمائي والدرامي في لقاء صحفي مع قناة كوردستان24 عن فِلمه السينمائي شاماران: أن قصة الفلم كتبت في عام 2017 ليتم إجراء أربع تعديلات عليه حتى عام 2024 , وفي نهاية هذا العام بدأنا بالتصوير لأحداث الفلم على أن ينافس في المهرجانات السينمائية وعرضه فيما بعد في دور السينما.

بلال شاكر تحدث عن قصة الفيلم قائلا: قصة الفيلم تتناول شخصية دنيا، الفتاة التي تمثل ضحية حرب وأحداث عنف، وبعد خروجها من ظروف الحرب أرادت مواجهة الأحداث التي تدور في ذهنها، لتعتزم بدأ رحلة لها تنطلق من المنزل وهناك تتعرض لحادث مؤلم، وقبل ذلك تصنع دراما خاصة داخل الفيلم.

وقال شاكر أيضاً: الفيلم السينمائي "شاماران" هو إنتاج دوكودراما، وهذه الدوكودراما تعد تجربة واعدة، سواء من حيث الإنتاج أو في مجال دعم المشاريع الكبرى التي تم تنفيذها في كوردستان، فإن جزءاً كبيراً من تلك الأفلام التي تم إنتاجها في كوردستان تم دعمها من قبل الدوكودراما، كما أن المسلسل الدرامي "چرخ و فلك" أيضاً كان من إنتاج تلك الدوكودراما.

كما وأردف المخرج شاكر: إن إنتاج أي فيلم سينمائي هو عمل شاق بحد ذاته، وكما نعلم أنه و خلال السنوات الأخيرة لم تستطع وزارة الثقافة إنتاج أي فِلم سينمائي، ومع ذلك إذا أراد القطاع الخاص أو أي مخرج أن ينتج فيلماً سينمائياً للمنافسة في المهرجانات الدولية، فإنه يجب أن يحظى بالدعم اللازم، فالمخرج بحاجة إلى دعم مالي جيد ليستطيع إنتاج فيلم ملب للطموح، وفي حال إنتفاء الدعم، فإما أن يظهر الفيلم بأضعف جودة، أو أن يستغرق وقتا طويلا حتى يصور وينجز و بجودة عالية.

وفي معرض حديثه أضاف بلال شاكر قررت أن أشارك لأول مرة بفيلم "شاماران السينمائي في المهرجانات، وآمل أن نحقق نجاحاً جيداً بهذه الخطوة، علماً أن بعض المهرجانات الكبرى تشترط أن لا يكون الفيلم قد عُرض سابقا، لذلك بعد إنتهاء المشاركة بالفيلم ، سأخطط لعرض الفيلم في دور السينما الكوردستانية.

ومن الجدير بالإشارة ،أن الفِلم السينمائي "شاماران" من إخراج بلال شاكر فيما أسندت البطولة لديمان زندي وحميد يوسف، وأغلب الممثلين الآخرين في العمل من أربيل، كما أن طاقم العمل الفني للفيلم من إقليم كوردستان، وكوردستان إيران في مشاركة فنية لإنتاج هذا العمل.