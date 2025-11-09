الفيلم الكوردي "بحر الأمل" ينافس في مهرجان بألمانيا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن المخرج الكوردي جبرائيل أبوبكر اليوم الأحد، 9 (نوفمبر) 2025، في تصريح خاص لقناة كوردستان24 أن فيلمه القصير بعنوان “بحر الأمل” تم ترشيحه لنيل جائزة في مهرجان “بارادايس” الدولي الذي سيُقام في ألمانيا.

وقال أبوبكر إن المهرجان سيُعقد في الثالث من الشهر المقبل في مدينة كولونيا، مشيرًا إلى أن المنافسة قوية جدًا، إذ تم اختيار فيلمه من بين 4800 فيلمٍ مُقدَّم، وسيتنافس مع 59 فيلمًا آخر.

وأكد أن فيلمه هو الممثل الوحيد عن العراق وكوردستان بين المشاركين القادمين من 52 دولة.

ويروي الفيلم القصير “بحر الأمل” قصة إنسانية مؤثرة عن الدمار الذي تخلفه الحروب في حياة المدنيين، ويسلط الضوء على الجانب النفسي والجسدي العميق لمعاناة النزوح، وعلى رحلة الذين أُجبروا على ترك منازلهم بحثًا عن حياة كريمة وآمنة، متحملين مخاطر الهروب والموت والاختناق التي تترصدهم في كل خطوة.