مزارعو كركوك يهددون بإضراب عام وإغلاق المواقع الحساسة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن ممثل مزارعي كركوك أن المزارعين يواجهون خطر الإفلاس بسبب عدم صرف مستحقات محصول القمح لعام 2025، مهدداً باللجوء إلى إضراب شامل في حال عدم دفع مستحقاتهم المالية في القريب العاجل.

اليوم الثلاثاء، 17 شباط 2026، قال "ساطع ناصح" المتحدث باسم ممثلي مزارعي كركوك في مؤتمر صحفي: "لقد انتهى وقت الوعود والانتظار؛ نحن ننتظر هنا منذ ثلاثة أشهر وتلقينا وعوداً رسمية، لكن تبين لنا أن تلك الوعود كانت مجرد وسيلة لتمضية الوقت".

وأشار ممثل المزارعين إلى أن محصول القمح لعام 2025، الذي أُنتج بجهد وعرق المزارعين لتأمين الأمن الغذائي، لم تُصرف مبالغه حتى الآن، وهي تائهة في المعاملات الروتينية بين الوزارات.

وأضاف قائلاً: "تأخير صرف الأموال يثير القلق الشديد، لأن مزارعي كركوك غارقون في الديون لمكاتب بيع الأسمدة الكيماوية والمستلزمات الزراعية، لدرجة أنهم باتوا على حافة الإفلاس، ولم يعودوا قادرين حتى على تأمين معيشة عائلاتهم".

وخلال المؤتمر الصحفي، لخص ممثلو المزارعين مطالبهم في أربع نقاط أساسية:

1- صرف كامل المستحقات المالية دون أي تأخير أو تمييز؛ فنحن ننتظر جدولاً زمنياً محدداً وليس مجرد أقلام بلا أفعال.

2- رفض أي وعود شفهية؛ ونعتبر أي تأخير إضافي بمثابة محاولة متعمدة لقطع أرزاق آلاف العائلات.

3- هذا التجمع هو الإنذار الأخير؛ وإذا لم نلمس خطوات عملية خلال الأيام القليلة القادمة، سنضطر للجوء إلى الإضراب العام وإغلاق المواقع الحساسة.

4- نعتبر الصمت تجاه حقوقنا تدميراً للقطاع الزراعي في محافظتنا، ولن نسمح بحدوث ذلك.