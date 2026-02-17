مؤسسة كوردستان فاونديشن تعيد تأهيل مدرسة قنديل في قضاء جمجمال

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24) – بعد تعرضها لأضرار جسيمة جراء الفيضانات التي اجتاحت جمجمال، أُعيد ترميم مدرسة "قنديل" بالكامل من قبل "مؤسسة كوردستان"، حيث أقيمت مراسم الافتتاح اليوم بحضور وزير التربية.

شهد اليوم، وبحضور آلان حمه سعيد، وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، افتتاح مدرسة قنديل في ناحية "تكيّة"، والتي كانت قد تضررت بشدة في وقت سابق بسبب السيول. ومن المقرر أن يتفقد وزير التربية على هامش هذه المراسم عدداً من المدارس الأخرى في المنطقة التي تضررت أيضاً جراء الفيضانات.

وصرح سوران صديق، مدير مدرسة قنديل، لـ "كوردستان 24" قائلاً: "لقد أُعيد ترميم المدرسة بالكامل من قبل المؤسسة. تم تزويد الفصول الدراسية بأجهزة تبريد وتدفئة حديثة، ولم يعد هناك أي أثر للأضرار التي خلفتها الفيضانات".

وأوضح مدير المدرسة أن البوابة التي تدفقت منها المياه إلى داخل المدرسة وقت الفيضان -والتي ظهرت في مقاطع الفيديو المتداولة حينها- قد أُغلقت تماماً وبُني مكانه جدار، كما تم إنشاء قاعة خاصة مجهزة بكافة المستلزمات للاجتماعات والمناسبات. وأضاف أن الطلاب يتوقون بشدة للعودة إلى صفوفهم الدراسية.

وكانت مدرسة قنديل واحدة من أكثر المؤسسات التعليمية تضرراً؛ فخلال كارثة الفيضانات، تمكن المعلمون من إنقاذ الطلاب من خطر محقق، لكن المبنى والمستلزمات المدرسية تعرضت لدمار كبير جعلها غير صالحة للدراسة، إلى أن تكفلت المؤسسة بمهمة إعادة إعمارها وتوفير تجهيزات جديدة بالكامل.

يذكر أنه في شهر كانون الأول/ديسمبر 2025، اجتاحت فيضانات عارمة مركز قضاء جمجمال والمناطق المحيطة به، مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 12 آخرين، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بأكثر من 500 منزل وعشرات الدوائر الحكومية والمدارس في المنطقة.