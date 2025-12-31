مبابي سيغيب عن الملاعب ثلاثة أسابيع على الأقل لإصابة في ركبته

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- سيغيب نجم ريال مدريد الفرنسي كيليان مبابي، الذي تعرض لإصابة في الركبة، لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع عن فريقه الإسباني، وفق ما أفاد مصدر قريب من اللاعب لوكالة فرانس برس.

ويعاني المهاجم من إصابة في الرباط الخارجي لركبته اليسرى، بحسب المصدر الذي أكد معلومة نشرتها صحيفة "ليكيب".

خضع قائد المنتخب الفرنسي، لفحص بالرنين المغناطيسي الأربعاء، ومن المتوقع أن يغيب عن عدة مباريات في الدوري الإسباني مع ريال مدريد، بينها الكأس السوبر الإسبانية في السعودية بين 7 و11 كانون الثاني/يناير، وربما عن مواجهة فريقه السابق موناكو في دوري أبطال أوروبا في 20 كانون الثاني/يناير.

بدوره، نشر النادي الملكي بيانا قال فيه "بعد الفحوص التي أجراها اليوم الجهاز الطبي لنادي ريال مدريد للاعبنا كيليان مبابي، تم تشخيص إصابته بالتواء في الركبة اليسرى. حالته قيد المتابعة".

ولم يوضح نادي العاصمة متى أو كيف أصيب مبابي، لكنه كان قد شارك في التدريبات الثلاثاء، وخضع الأربعاء لفحص بالرنين المغناطيسي.

منذ بداية الموسم، واصل صاحب القميص رقم 10 خوض المباريات مع ريال مدريد، الذي اعتمد عليه هجوميا في الأسابيع الأخيرة.

وفي 20 كانون الأول/ديسمبر، عادل الرقم القياسي لكريستيانو رونالدو (2013) بتسجيله الهدف رقم 59 في عام 2025.

وسجل مبابي 73 هدفاً في 83 مباراة مع ريال منذ انتقاله المجاني من باريس سان جرمان قبل 18 شهرا، وتوج هدافا للدوري الموسم الماضي بـ31 هدفا، متقدما بأربعة أهداف على مهاجم برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ويتصدر حاليا بفارق سبعة أهداف عن أقرب منافسيه في الموسم الجاري، فيران توريس لاعب برشلونة.

ويضاف غيابه إلى قائمة المصابين في ريال التي تضم المدافعين داني كارفاخال، البرازيلي إيدر ميليتاو، الإنكليزي ترينت ألكسندر-أرنولد، ولاعب الوسط الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، إضافة إلى المهاجم المغربي إبراهيم دياس الذي يشارك مع المغرب في كأس أمم إفريقيا.