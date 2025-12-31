الأتروشي: العام الجديد فرصة لتعزيز التسامح والوحدة الوطنية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- هنأ نائب رئيس مجلس النواب العراقي، الدكتور فرهاد أمين الأتروشي، اليوم الأربعاء، المواطنين في عموم العراق وإقليم كوردستان بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وفي بيان له، أعرب الأتروشي عن أحرّ التهاني وأطيب التمنيات "لأبناء الشعب العراقي بجميع مكوناته وأطيافه، وأهل إقليم كوردستان"، متمنياً أن "يحمل العام الجديد الخير والسلام والطمأنينة للجميع".

كما شدّد نائب الرئيس على أن "هذه المناسبة تشكّل فرصة لتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والوحدة الوطنية"، مشيراً إلى "أهمية استمرار الجهود والتعاون المشترك لبناء دولة مؤسسات وتحقيق تطلعات المواطنين في مجالات الأمن والازدهار والعدالة الاجتماعية".

وانتخب مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء، فرهاد أمين الأتروشي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني نائباً ثانياً لرئيس البرلمان.

وفرهاد أمين سليم الأتروشي المعروف بـ فرهاد الأتروشي، ولد في 2 يناير 1976 في محافظة دهوك.

حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير من الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا.

وهو سياسي كوردي وعضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

محافظ دهوك السابق في إقليم كوردستان (2014-2020).

عضو في لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي 2010 - 2014

كان يحاضر في كلية القانون والسياسة في جامعة دهوك من 2006 إلى 2010.

وفرهاد الأتروشي هو عضو في مجلس أمناء الجامعة الأميركية في كوردستان - دهوك (AUK-D).