نيجيرفان بارزاني يهنئ بحلول عام 2026 ويدعو إلى الوحدة والحوار

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026، أعرب فيها عن أمله بأن يكون العام الجديد عام تحقيق الآمال وإنهاء الأزمات، داعياً إلى فتح صفحة جديدة تقوم على روح الوئام والتسامح ووحدة الصف بين جميع القوى والمكونات.

وأكد نيجيرفان بارزاني أهمية قبول الآخر والعمل المشترك لحماية المكتسبات وضمان الحقوق الدستورية، مشدداً على أن إقليم كوردستان سيبقى سبّاقاً للحوار والتفاهم، وعاملاً للأمن والاستقرار وداعماً للسلام على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أعرب عن تطلعه إلى أن يكون عام 2026 عام الحل الجذري للمشاكل العراقية على أساس الدستور والشراكة الحقيقية، مؤكداً السعي لترسيخ الاستقرار وتحسين حياة المواطنين، مع الرهان على طاقات الشباب وإخلاص شعب كوردستان لبناء مستقبل أكثر إشراقاً.

وفيما يلي نص البيان:

أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى الكوردستانيين الأحبة بجميع مكوناتهم، وإلى ذوي الشهداء الشامخين، والبيشمركة الأبطال، والقوات الأمنية، وعموم شعوب العراق والعالم، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد (2026). آمل أن يكون العام الجديد عام تحقيق الآمال، وانتهاء الأزمات، وفتح أبواب الخير والسعادة للجميع.

لنتخذ من حلول العام الجديد فرصة لفتح صفحة جديدة نضع فيها الخلافات جانباً، تسودها روح الوئام والتسامح ووحدة الصف بين جميع القوى والأطراف السياسية والمكونات. فقوتنا تكمن في قبول الآخر والتعايش والعمل المشترك، وهذا هو الضامن الوحيد لحماية مكتسباتنا وضمان حقوقنا الدستورية.

وعلى الصعيد العراقي، نتطلع إلى أن يكون العام الجديد عام الحل الجذري للمشاكل على أساس الدستور والشراكة الحقيقية. إن إقليم كوردستان، وكعهده دائماً، سبّاق ومستعد للحوار والتفاهم. وسيبقى كما هو دائماً عامل أمان واستقرار في المنطقة، وداعماً للسلام بشتى الطرق وفي كل مكان من العالم.

أيها الكوردستانيون الأحبة،

لنتطلع إلى المستقبل بأمل وتفاؤل. نطمئنكم بأننا سنبذل قصارى جهدنا ليكون العام 2026 عام ترسيخ الاستقرار وتحسين حياة ومعيشة المواطنين. كلنا إيمان بقدرات وطاقات الشباب وإخلاص شعب كوردستان لبناء مستقبل أكثر إشراقاً.

عام جديد مبارك للجميع،

ودمتم في خير وسعادة .

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

31 كانون الأول 2025