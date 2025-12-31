الرئيس بارزاني يهنئ شعب كوردستان والعراق بمناسبة رأس السنة الجديدة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني، في تدوينة نشرها على منصة "إكس" اليوم الأربعاء الموافق 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، تهانيه بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وقال الرئيس بارزاني: "بمناسبة رأس السنة الجديدة، أتقدم بأحرّ التهاني إلى عوائل الشهداء الأبرار والبيشمركة الأبطال، وإلى المكوّنات الدينية والقومية كافة، وإلى جميع شعب كوردستان العزيز"، معرباً عن أمله بأن يكون العام الجديد "عام خير وسعادة وازدهار لكوردستان والعراق والعالم أجمع".

وفيما يلي نص البيان:

بمناسبة رأس السنة الجديدة، أتقدم بأحرّ التهاني إلى عوائل الشهداء الأبرار والبيشمركة الأبطال، وإلى المكوّنات الدينية والقومية كافة، وإلى جميع شعب كوردستان العزيز. آملاً أن يكون العام الجديد عامَ خير وسعادة وازدهار لكوردستان والعراق والعالم أجمع.