ترامب يستخدم حق النقض ضد مشروعَي قانون للمرة الأولى خلال ولايته الثانية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض (الفيتو) ضد مشروعَي قانون، للمرة الأولى خلال ولايته الثانية، رافضا إنشاء خط أنابيب لمياه الشرب وتوسيع محمية للسكان الأصليين.

وأعلن البيت الأبيض الأربعاء أن ترامب استخدم الاثنين حق النقض ضد مشروعَي القانون اللذين حظيا بدعم من الديمقراطيين والجمهوريين.

ولتجاوز حق النقض الرئاسي، يتعيّن على مجلس الشيوخ ومجلس النواب إقرار مشروعَي القانون بأغلبية الثلثين.

ويهدف أحد مشروعَي القانون إلى استكمال مشروع لتوفير مياه الشرب لسهول كولورادو الكبرى يعود إلى ستينات القرن الفائت.

وأوضح ترامب، في رسالته التوضيحية إلى الكونغرس، أنه استخدم حق النقض بسبب التكلفة المرتفعة للمشروع، معتبرا أنه يجنّب بهذه الخطوة دافعي الضرائب الأميركيين تمويل "سياسات مكلفة وتفتقر إلى المصداقية.

وكان خط الأنابيب الذي طُرح مشروع إنشائه في ستينات القرن الماضي في عهد الرئيس جون إف. كينيدي، قد حظي بدعم مجلسي الكونغرس.

وأوضح البيت الأبيض أيضا أن ترامب استخدم حق النقض ضد مشروع قانون لتوسيع محمية قبيلة ميكوسوكي للسكان الأصليين لتشمل جزءا من متنزه إيفرغليدز الوطني في فلوريدا، والمعروف باسم مخيم أوسولا.

وأكد ترامب أن قبيلة ميكوسوكي لا تملك الحق في احتلال مخيم أوسولا، وأن إدارته لن تسمح باستخدام أموال المكلَّفين في "مشاريع تُفيد مصالح خاصة"، لا سيما الجماعات "غير المتماشية" مع سياسته المتعلقة بالهجرة.