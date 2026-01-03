14 قتيلاً في هجومٍ لمتمردين شرق الكونغو الديموقراطية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- قضى ما لا يقل عن 14 شخصا، بينهم جنديان، في هجوم شنه متمردو "القوات الديموقراطية المتحالفة" على ثلاث قرى في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أفادت مصادر عسكرية ومحلية الجمعة.

وشنت الجماعة المسلحة التي تشكلت في الأصل من متمردين أوغنديين سابقين وأعلنت ولاءها لتنظيم داعش، هجمات ليل الخميس الجمعة في قرى كاتانغا وماينديلو وكيلونج، في منطقة لوبيرو الواقعة في شمال غرب مقاطعة شمال كيفو، بحسب المصادر.

وقال المسؤول المحلي ماكاير سيفيكونولا إن القرى التي تقع ضمن دائرة نصف قطرها سبعة كيلومترات، تعرضت لهجوم متزامن خلال "توغل القوات الديموقراطية المتحالفة"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأفاد بأن دوي إطلاق نار سُمع من الساعة الثامنة مساء حتى العاشرة مساء (بالتوقيت المحلي)، ما أثار "الذعر" بين السكان، معلنا أن الحصيلة "15 قتيلا و13 منزلا محترقا".

وقال المتحدث باسم الجيش في المنطقة الليفتانت مارك إيلونغو إن "وحدات من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديموقراطية والجيش الأوغندي تلاحق هذا العدو" الذي "بث الرعب بين السكان المسالمين الذين كانوا يحتفلون" بالعام الجديد.

تأسست "القوات الديموقراطية المتحالفة" في شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية في منتصف التسعينات، وقتلت آلاف المدنيين وتنفذ العديد من عمليات النهب والقتل رغم انتشار الجيش الأوغندي إلى جانب القوات المسلحة الكونغولية.

منذ نهاية عام 2021، أطلقت كمبالا وكينشاسا عملية عسكرية مشتركة ضد التنظيم، أطلق عليها اسم "شجاع"، دون أن تتمكن حتى الآن من وضع حد لانتهاكاته.