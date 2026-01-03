نائب الرئيس الأميركي: ترامب عرض على مادورو "أكثر من مخرج"

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)_ أفاد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس السبت بأن فنزويلا تجاهلت عدة عروض للتوصل إلى تسوية، مضيفا بأن رئيسها نيكولاس مادورو الذي تم اعتقاله هو "آخر شخص يدرك بأن الرئيس (دونالد) ترامب يعني ما يقول".

وقال فانس على منصة إكس إن "الرئيس عرض أكثر من مخرج لكنه كان واضحا على مدى هذه العملية: يتعيّن وضع حد لتهريب المخدرات وإعادة النفط المسروق إلى الولايات المتحدة".

كما شدد فانس على التبرير الأميركي للخطوة على اعتبار أن مادورو فار من العدالة الأميركية، قائلا "لا يمكنك تجنّب العدالة على خلفية تهريب المخدرات في الولايات المتحدة لأنك تعيش في قصر في كراكاس".