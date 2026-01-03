بسبب الثلوج.. تعطيل المدارس في عدد من أقضية سوران غداً

منذ 22 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية التربية في إدارة سوران المستقلة، أنه وبهدف حماية وسلامة حياة المعلمين والموظفين والطلاب، تقرر تعطيل الدوام في جميع المدارس ضمن حدود قضاء سيدكان.

مديرية تربية سوران في بيان لها، أعلنت اليوم السبت 3 كانون الثاني 2026: أنه "بعد التنسيق اللازم مع المديرية العامة لتربية سوران وقائمقاميتي قضائي سيدكان وخليفان، وبهدف حماية المصلحة العامة وضمان سلامة حياة المعلمين والموظفين والطلاب، واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لنا، تقرر وفق الشروط تعطيل الدوام في جميع مدارس ضمن حدود قضاء سيدكان، ودولي ألانة، ودولي بياو سرچيا، ودولي ملكان في قضاء خليفان".

وأضاف بيان مديرية تربية سوران: ومن هذا المنطلق، تُمنح كامل الصلاحيات لإدارة مدارس مركز قضاء سوران ومركز قضاء خليفان وناحية سرێشمه لاتخاذ قرار التعطيل أواستمرار الدوام.