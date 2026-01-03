الركراكي يجهز أسلحة أسود الأطلس للقاء تنزانيا ويتغنى بــ" الفتى النجار"

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24): على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد قبيل إنطلاق الدور الثاني لبطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها ملاعب المغرب، وسط حضور كبار القارة السمراء، أكد وليد الركراكي، مدرب أسود الأطلس ، في حديثه للصحافة، أن مواجهة الأسود لمنتخب تنزانيا بثمن نهائي كأس أمم إفريقيا ستكون صعبة وحاسمة مشددًا على أن مباريات الأدوار الإقصائية تختلف كليًا عن مباريات دور المجموعات فهي مباريات كأس.

ويستعد المنتخب المغربي لملاقاة نظيره التنزاني، غدًا الأحد، على ملعب الأمير مولاي عبد الله، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وفي حديث له للصحافة تدث الركراكي عن أيوب الكعبي : "أيوب كان يعمل نجارًا وبدأ مسيرته مع الحارات ثم فرق الهواة، لكنه استمر في العمل بجد وتواضع وتعلم كثيراً، ولم يشك أو يتحدث عن رفض اختياره سابقًا، أو يمتعض بل إلتزم الصمت وعمل على الإنشغال بنفسه. ليظهر نجم الأطلس الكعبي، اليوم ليرهن أن الالتزام والصبر هما مفتاح النجاح".

وأضاف مدرب رابع المونديال الأخير: "أيوب الكعبي مثال لكل الشباب المغربي بمختلف أقاليمه، بأن الحلم يمكن تحقيقه، وإنسان صبور هكذا ومتوازن يعرف من أين جاء وإلى أين وصل".

وسجل أيوب الكعبي 3 أهداف في دور المجموعات، ليشارك صدارة الهدافين مع إبراهيم دياز نجم ريال مدريد الإسباني من المغرب و قائد المنتخب الجزائري رياض محرز

وبالنسبة للجناح الطائر أشرف حكيمي، أشار الركراكي: "حكيمي جاهز بدنيًا ويمكنه المشاركة أمام تنزانيا، ولدينا خيارات متعددة تمنحنا حلولًا مختلفة خلال المباراة".

هذا وترجح أوراق التاريخ منتخب الكفة المغربية التي تسجل فوزا وحيدا للضيوف مع خمس إنتصارات للمغرب، وتعادلات فيما تبقى من المواجهات الثنائية، التي لا يلتفت إليها المغاربة بهدف اللعب في النهائي وعدم بتكرار المفاجئات التي كادت أن تحصل، في مبارات المجموعة الأولى أمام المنتخب المالي الذي أحرج المغرب في عقر داره وفرض تعادلاً عادلاً على أقوى فرق القارة وصاحب الدار.