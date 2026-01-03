كولومبيا تحشد قواتها العسكرية على الحدود مع فنزويلا بعد الهجمات الأميركية

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، يوم السبت، أنه أمر بتعبئة القوات على الحدود مع فنزويلا، في أعقاب الهجمات الأمريكية التي أسفرت، بحسب دونالد ترامب، عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وصف بيترو تصرفات واشنطن بأنها "عدوان على سيادة" أمريكا اللاتينية، وقال إنها ستؤدي إلى أزمة إنسانية.

على الرغم من اقتراحه حل الأزمة عبر "الحوار"، صرّح الرئيس اليساري على شبكة X بأنه أمر "بنشر قوات الأمن" على الحدود مع فنزويلا، حيث تنشط جماعات مسلحة غير شرعية، ممولة من تجارة المخدرات.