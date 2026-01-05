ثورة عمرانية في ضواحي سوران: حصاد مشاريع 2025 بمليارات الدنانير

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- كشفت المديرية العامة للبلديات في إدارة سوران المستقلة عن حصادها السنوي لعام 2025، معلنةً عن طفرة خدمية واسعة شملت 22 بلدية محيطة بمركز المدينة. وأظهرت الأرقام الرسمية حجم الاستثمارات الحكومية الكبيرة التي وُجهت لتحسين الواقع الخدمي والمعيشي لسكان المنطقة، عبر عشرات المشاريع التي تراوحت بين المنجزة، وقيد التنفيذ، والمخطط لها.

وفقاً للإحصائيات الرسمية الصادرة عن المديرية، شهد عام 2025 طفرة في الموافقات الإدارية والمالية؛ حيث حصل 94 مشروعاً خدمياً متنوعاً على موافقات رسمية بميزانية إجمالية بلغت 65,620,771,439 دينار عراقي. كما تم تأمين التمويل المالي لـ 31 مشروعاً إضافياً بقيمة تجاوزت 6.7 مليار دينار.

المشاريع المنجزة وقيد التنفيذ

على أرض الواقع، حققت المديرية تقدماً ملموساً في ملفات الإعمار، ويمكن تلخيص الموقف التنفيذي للمشاريع كما يلي:

المشاريع المكتملة: تم إنجاز 9 مشاريع كبرى بالكامل بكلفة بلغت 36,445,556,854 دينار.

المشاريع في مراحلها النهائية: وصلت 14 مشروعاً إلى لمساتها الأخيرة بكلفة تقدر بـ 1.9 مليار دينار.

المشاريع قيد التنفيذ: العمل جارٍ حالياً في 18 مشروعاً بموازنة تبلغ 11.9 مليار دينار.

مرحلة المناقصات: تخضع 22 مشروعاً حالياً لإجراءات التندر والتعاقد بكلفة تقديرية تصل إلى 8.5 مليار دينار.

التخطيط الاستراتيجي والمشاريع الصغرى

وضمن خطة وزارة البلديات والسياحة لعام 2025، تم إدراج مشروعين استراتيجيين بموازنة ضخمة بلغت 43.32 مليار دينار. كما لم تغفل المديرية المشاريع الصغرى والاحتياجات العاجلة، حيث خصصت أكثر من 135 مليون دينار لتنفيذ كشوفات ومشاريع سريعة وضرورية ضمن ميزانية المديرية الخاصة.

توضيح بشأن النطاق الجغرافي

أكد التقرير أن هذه الإحصائيات الفلكية تخص حصراً المديرية العامة لبلديات سوران، والتي تشرف على 22 بلدية في الأقضية والنواحي والقرى المحيطة بمركز المدينة. ولا تشمل هذه الأرقام المشاريع المنفذة داخل "مركز مدينة سوران"، كونها تقع ضمن صلاحيات ومسؤولية "رئاسة بلدية سوران" المستقلة إدارياً.

يعكس هذا التقرير حجم الجهود المبذولة من قبل حكومة إقليم كوردستان لتنمية المناطق المحيطة بمركز سوران، وضمان وصول الخدمات الأساسية لكل الوحدات الإدارية التابعة لها، مما يساهم في تقليل الفوارق الخدمية وتعزيز الاستقرار السكاني في ضواحي المدينة.