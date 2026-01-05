"نزار آميدي" مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني لمنصب رئيس جمهورية العراق

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- رشح حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني نزار آميدي لتولي منصب رئيس جمهورية العراق.

الاتحاد الوطني، أعلن رسمياً عن مرشحه لمنصب رئيس جمهورية العراق القادم وهو عضو في المكتب السياسي للحزب.

اليوم الاثنين، 5 كانون الثاني 2026، أعلن كاروان كزنيي، المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الاتحاد رشح رسمياً "نزار آميدي" لمنصب رئيس جمهورية العراق القادم.

نزار محمد سعید محمد (نزار) ناميدي، مواليد قضاء العمادة بمحافظة دهوك، 6 عام شباط 1968. متزوج ولديه أربع أبناء.

حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيك من كلية الهندسة - جامعة الموصل، يتقن اللغتين العربية - الكوردية.

النشاط السياسي والتنظيمي

- عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني.

- عضو ائتلاف ادارة الدولة من سنة 2022 ومستمراً لغاية الآن.

- عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني اعتباراً من سنة 2023 ولغاية الآن.

- مسؤول المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في بغداد اعتباراً من سنة 2024 ولغاية الآن.

- العمل في مكتب الأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني من سنة 1993 ولغاية 2003.