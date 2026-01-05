الرئيس بارزاني يستقبل رئيس مؤسسة "آشوريون من أجل العدالة" في أمريكا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، 5 كانون الثاني 2026، في بيرمام، سام دَرمو، رئيس مؤسسة "آشوريون من أجل العدالة - Assyrians for Justice" في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال اللقاء، أشاد سام دَرمو بدور الرئيس بارزاني ودعمه المتواصل للمكونات الدينية والقومية، كما أعرب عن شكره وتقديره لما قدّمه الرئيس بارزاني من رعاية لإنشاء النصب التذكاري للشهيد الآشوري، الذي وُضع حجر أساسه يوم أمس، واصفاً المشروع بالتاريخي.

من جانبه، جدد الرئيس بارزاني تأكيد دعمه وتأييده للآشوريين وجميع المكونات الأخرى، مشيراً إلى أنه منذ عهد الشيخ عبد السلام بارزاني والشيخ أحمد بارزاني، يتم إيلاء الاهتمام بالحفاظ على المساواة والعدالة وضمان حقوق مختلف القوميات والأديان في كوردستان.

كما تناول اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، وما طرأ عليها عموماً من تغييرات وتحولات.

