وداعاً لـ "حقبة الأسد" نقدياً.. العملة السورية الجديدة تكتسح أسواق دمشق في يومها الأول

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)0- شهدت العاصمة السورية دمشق، اليوم السبت، تحولاً اقتصادياً وتاريخياً لافتاً، حيث بدأ المواطنون بتداول الأوراق النقدية الجديدة التي طرحها المصرف المركزي رسمياً في الأسواق.

وتدفق السوريون منذ الصباح نحو المصارف ومكاتب الصرافة الخاصة لاستبدال "العملة القديمة" التي دامت لأكثر من خمسة عقود، بالأوراق النقدية الجديدة التي خلت تماماً من صور الحاكم المخلوع بشار الأسد وأفراد عائلته.

وكانت الحكومة السورية الانتقالية قد كشفت في 29 ديسمبر 2025 عن هذا الإصدار النقدي كخطوة رمزية واقتصادية تهدف إلى فك الارتباط برموز النظام السابق.

ويأمل القائمون على السياسة النقدية في دمشق أن تساهم هذه الخطوة في كبح جماح التضخم واستعادة الليرة السورية لبعض قيمتها التي فقدتها على مدار أكثر من عقد من الحروب والاضطرابات.