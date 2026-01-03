كجك :إذا لم تطلق أنقرة سراح أوجلان فستتوقف عملية السلام

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- حذر عضو المجلس التنفيذي لمنظمة المجتمع الكوردستاني، قبل قليل، من أنه إذا لم تتخذ الحكومة التركية خطوات قانونية وسياسية، فأننا سنتوقف عن الإستمرار في خطواتنا العملية خلال المرحلة القادمة من عملية السلام.

وكان مصطفى قَرَسو، عضو المجلس التنفيذي لمنظمة المجتمع الكوردستاني,كجك , صرح في لقاء صحفي أنه بعد رسالة السلام التي أطلقها عبد الله أوجلان، اتخذ حزب العمال الكوردستاني، عدة خطوات مهمة من أجل عملية السلام، وقرر وقف إطلاق النار ووقف العمليات المسلحة، وكذلك سحب مسلحي حزب العمال من الأراضي التركية والمناطق الخطرة لتجنب التصعيد.

وأكد قَرَسو أن الوقت قد حان ، لكي توفر تركيا الأرضية القانونية والسياسية لخطوات حزب العمال الكوردستاني وقال: إذا لم يتم توفير القوانين اللازمة التي تراعي الظروف المتعلقة لأعضاء وكوادر حزب العمال الكوردستاني ولم يتم تأسيس أرضية ديمقراطية، فستتوقف العملية ولن تنتقل إلى المرحلة الثانية.

وأشار العضو في المجلس التنفيذي لمنظمة المجتمع الكوردستاني: من أجل الخوض في تفاصيل المرحلة الثانية يجب إطلاق سراح أوجلان دون قيد أو شروط.

يذكر أن عملية السلام الجديدة في تركيا شهدت اهتماماً واسعاً، خاصة بعد النداء التاريخي لعبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكوردستاني المعتقل، في 27 شباط 2025 لوقف إطلاق النار. وفي المقابل، أعلن حزب العمال الكوردستاني الالتزام بوقف إطلاق النار، ولاحقاً وفي تموز 2025 بدأ الحزب المسلح في مراسم رسمية بوقف العمليات العسكرية في مراسم علنية.

كما واتخذت الحكومة التركية عدة خطوات، منها تشكيل لجنة في البرلمان في 5 آب 2025 باسم "لجنة الوحدة الوطنية، الأخوة والديمقراطية" لوضع الإطار القانوني للعملية. كما عملت الحكومة على إعداد قانون يُعرف بـ"قانون الفرصة" لتنظيم عودة أعضاء حزب العمال الكوردستاني الذين لم يرتكبوا أعمال عنف، ومعالجة أوضاع السجناء السياسيين.

رغم هذه الخطوات، بقيت التوترات قائمة وحذرت المعارضة من أن العملية لن تمضي قدماً بشكل واضح. فمصير أوجلان والمطالبة بإطلاق سراحه كانا من القضايا الرئيسية في المفاوضات. في الوقت ذاته، ألقت عملية السلام التركية بظلالها على المشهد بين قوات سوريا الديمقراطية ،قسد، في سوريا واتفاقهم مع حكومة دمشق ما منح العملية بُعداً آخر وحضوراً إقليمياً.