رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استقبل نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، ظهر اليوم (الأربعاء، 25 شباط 2026)، د. جيزا أندرياس فون غاير، وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية، ووفداً مرافقاً له.

وناقش الجانبان خلال اجتماعهما سبل تطوير علاقات ألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان، وآخر تطورات الوضع السياسي في العراق وإقليم كوردستان، وعلاقات أربيل وبغداد، وأوضاع المنطقة عموماً.

وأكد الوفد الضيف أن ألمانيا تنظر باهتمام إلى الاستقرار في العراق وإقليم كوردستان، معرباً عن رغبة بلاده في مواصلة التعاون المشترك في شتى المجالات.

من جانبه، شكر نيجيرفان بارزاني مساعدات ودعم ألمانيا لإقليم كوردستان في المجالات كافة، وأكد على أهمية الحل السلمي للمشاكل وحماية أمن المنطقة.

وشغلت تهديدات ومخاطر داعش، والوضع في سوريا، ومجموعة مسائل تحظى باهتمام الجانبين، محوراً آخر من الاجتماع الذي حضره أيضاً السيدان السفير الألماني لدى العراق والقنصل العام الألماني في إقليم كوردستان.