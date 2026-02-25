بيشوا هوراماني: تمديد قرار الإعفاء بنسبة 20% من الغرامات المرورية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان أن مجلس الوزراء قرر تمديد العمل بقرار الإعفاء بنسبة 20% من سداد الغرامات المرورية.

وصرح بيشوا هوراماني، المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، في تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، بأنه خلال اجتماع اليوم الأربعاء، 25 شباط 2026، قرر مجلس الوزراء تمديد الإعفاء بنسبة 20% من غرامات المخالفات المرورية حتى تاريخ 30 حزيران 2026.

وأضاف هوراماني قائلاً: "منذ تاريخ 23 من الشهر الجاري، أرسلنا قوائم الرواتب وميزان المراجعة للشهر الماضي إلى وزارة المالية الاتحادية".

كما تناول أحد بنود اجتماع مجلس الوزراء اليوم ملف الإصلاح في وزارة البيشمركة؛ وفي هذا الصدد، أوضح وزير البيشمركة شورش إسماعيل أن خطوات الإصلاح قطعت أشواطاً جيدة، وأن عملية توحيد قوات بيشمركة كوردستان تسير في مسارها الصحيح.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء مسرور بارزاني دعمه الكامل وبكافة الأشكال لعملية توحيد قوات البيشمركة.

كما أشار المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان إلى أنه جرى التأكيد خلال اجتماع مجلس الوزراء على أن الإيرادات الداخلية تواجه ضغوطاً كبيرة وانخفضت بنسبة ملحوظة، لاسيما إيرادات الجمارك التي تراجعت بنسبة 60%.

وبشأن مسألة الرواتب والمستحقات المالية للإقليم من قبل الحكومة الاتحادية، قال بيشوا هوراماني: "في ظل الحكومة الاتحادية الحالية، لا يمكننا التفاوض إلا بشأن ملف الرواتب، ولكن عند تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة في المستقبل، فإن حكومة إقليم كوردستان ستتفاوض معها حول حصة الموازنة والمستحقات المالية الكاملة، ذلك لأن الاستحقاق السنوي للإقليم في الموازنة العامة العراقية يبلغ 22 تريليون دينار، وبعد تشكيل الحكومة الجديدة سنطالب بهذا الحق المالي، خاصة وأن الإقليم يحتاج سنوياً إلى 14 تريليون دينار لتغطية الرواتب فقط".

وأضاف هوراماني أنه لا يوجد قرار في الوقت الحالي بإرسال أي وفد من حكومة الإقليم إلى بغداد، مستدركاً: "لكننا أبلغنا الحكومة الاتحادية بأن وفد إقليم كوردستان مستعد للحضور وتقديم التوضيحات اللازمة بشأن الإيرادات غير النفطية متى ما كنتم مستعدين لحسم هذا الملف".

وحول رواتب موظفي إقليم كوردستان، قال بيشوا هوراماني: "إن عملية تصدير نفط إقليم كوردستان مستمرة وفقاً للاتفاقيات، كما تم إرسال قوائم الرواتب وطلبات التمويل إلى بغداد، وحكومة إقليم كوردستان مستعدة لتنفيذ أي إجراءات أخرى قد تكون مطلوبة بهذا الشأن".



