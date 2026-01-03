الرئيس بارزاني يهنئ الكاكائيين بمناسبة عيد قوڵتاس

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- هنأ الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت 3 كانون الثاني 2026، الكاكائيين، في كوردستان والعراق والعالم، بمناسبة عيد قولتاس.

وأدناه نص رسالة التهنئة"

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة حلول عيد قولتاس، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات للأخوات والإخوة الكاكائيين في كوردستان والعراق وجميع أنحاء العالم.

كوردستان هي وطن الوئام والأخوة والتعايش، وآمل أن يحتفل الأخوات والإخوة الكاكائيون وجميع المكونات الدينية والقومية الكوردستانية الأخرى بمناسباتهم وأعيادهم وأفراحهم دائماً في ظل أجواء تسودها الطمأنينة والاستقرار.

دمتم بخير وسعادة

مسعود بارزاني

3 كانون الثاني 2026

