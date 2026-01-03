رسالة تهنئة من رئيس حكومة إقليم كوردستان بمناسبة عيد قولتاس

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 3 كانون الثاني (يناير) 2026، تهنئة إلى الكاكائيين بمناسبة حلول عيد قولتاس، وفيما يلي نصها:

بمناسبة حلول عيد قولتاس، أتوجه بأزكى التهاني وأحر التبريكات إلى جميع الأخوات والإخوة الكاكائيين (اليارسان) في كوردستان والعالم أجمع، متمنياً أن ترفل أيام عيدكم بالخير والهناء والمسرّات.

إن الكاكائيين جزء مهم من نسيج شعب كوردستان، ولهم باع طويل في النضال وتاريخ زاخر بالمآثر والأمجاد في مسيرة الحركة التحررية لشعب كوردستان، آملين أن ينعموا، جنباً إلى جنب مع سائر مكونات كوردستان، بحياةٍ تزدان على الدوام بقيم الوئام والسلام.

عيد قولتاس مبارك، وكل عام وأنتم بألف بخير.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

2026/1/3