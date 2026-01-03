بنجوين والعمادية تعلنان عطلة مدرسية غداً الأحد بسبب موجة الثلوج

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت إدارة تربية قضاء بنجوين يوم غدٍ الأحد 4 كانون الثاني 2026 عطلة رسمية في المدارس، بسبب سوء الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي، لتكون عطلة في جميع المراكز التعليمية ضمن حدود القضاء.

كما وصدر هذا القرار بعد التشاور والتنسيق مع قائممقام بنجوين والمدير العام لتربية محافظة السليمانية، بهدف حماية صحة الطلاب والمعلمين من موجة البرد الشديدة التي تجتاح المنطقة.

قضاء بنجوين الذي يقع على الحدود بين إقليم كوردستان ودولة إيران بعدة كيلومترات، يُعد من أبرد وأكثر المناطق ثلوجاً ضمن حدود إدارة محافظة السليمانية، حيث تنخفض فيها درجات الحرارة فيه بشكل ملحوظ خلال فصل الشتاء وغالباً ما تصل إلى ما دون 15 درجة تحت الصفر، مما يؤدي إلى إغلاق الطرق وخلق صعوبات في تنقل المواطنين والطلاب وعرقلة الحركة، ولذا تلجأ الجهات المعنية إلى إعلان العطل تجنباً لأي مخاطر محتملة قد يتعرض لها العاملون في المجال التربوي.

وياتي هذا بعد ساعات من إعلان إدارة سوران المستقلة ضمن حدود محافظة أربيل منح عطلة للاوساط التعليمية جراء تساقط الثلوج الكثيف وحفاظا على سلامة العاملين في السلك التربوي.

وفي قضاء العمادية، الواقع ضمن محافظة دهوك، أعلنت مديرية التربية يوم غد الأحد، عطلة دراسية، بعد إجراء التنسيق مع قائممقام وإدارات النواحي ضمن الإدارة.

يذكر أن الطرق الداخلية في القضاء تجري فيها عمليات دورية، بهدف جرف الثلوج المتراكمة ورش الملح لمكافحة تشكل طبقات الصقيع، الأمر الذي يعرقل من حركة التنقل و يصعب من إمكانية الدوام داخل المراكز التعليمة والمدارس، خاصة تلك الواقعة ضمن إدارة قضاء العمادية (آميدي) التي ارتفعت فيها مستويات تساقط الثلوج لما يربو على نصف متر أو أكثر، حسب إرتفاع المنطقة وشدة تأثير المنخفض المحمل بالثلوج والبرد.