ماكرون يدعو الى انتقال ديموقراطي في فنزويلا يقوده مرشح المعارضة لانتخابات 2024

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت الى انتقال سلمي للسلطة في فنزويلا بعد اعتقال الولايات المتحدة الرئيس، معتبرا أن الفنزويليين لا يمكنهم سوى أن "يبتهجوا" بانتهاء "ديكتاتورية (نيكولاس) مادورو".

وكتب ماكرون على إكس "عبر مصادرته السلطة والدوس على الحريات الأساسية، نيكولاس مادورو ألحق ضرارا بالغا بكرامة شعبه"، داعيا الى انتقال "سلمي وديموقراطي يحترم إرادة الشعب الفنزويلي"، على أن يقوده في "أسرع وقت" إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي كان مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية في صيف العام 2024.

من جانبها، قالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز السبت إن الحكومة "مستعدة للدفاع" عن البلاد بعد العملية العسكرية الأميركية التي أفضت فجرا لاعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته.

وشدّدت رودريغيز في خطاب مباشر "نحن مستعدون للدفاع عن فنزويلا، نحن مستعدون للدفاع عن مواردنا الطبيعية"، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن واشنطن تعتزم "إدارة" فنزويلا واستغلال احتياطياتها النفطية الهائلة.

AFP