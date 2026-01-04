برشلونة يخطف فوزاً ثميناً وقاتلاً في الديربي أمام إسبانيول

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- خطف برشلونة انتصارا ثمينا وقاتلا أمام جاره إسبانيول 2-0 السبت ضمن المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، محققا فوزه التاسع تواليا في "لا ليغا" وموسعا الفارق إلى سبع نقاط موقتا مع مطارده ريال مدريد الذي يستضيف ريال بيتيس الأحد.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 49 نقطة في المركز الأول مقابل 33 نقطة لجاره في المركز الخامس.

ويدين "بلاوغرانا" بانتصاره الرابع تواليا على إسبانيول، التاسع في آخر 13 مواجهة بينهما ضمن كافة المسابقات مقابل أربعة تعادلات، لتألق حارس مرماه جوان غارسيا المنتقل في بداية هذا الموسم من إسبانيول بالذات، إضافة إلى بدلائه فيرمين لوبيس صانع الهدفين وداني أولمو والبولندي روبرت ليفاندوفسكي صاحبي الهدفين في الدقيقتين 86 و90 تواليا.

عانى برشلونة بشكل كبير من غياب متوسط ميدانه بيدري عن التشكيلة الأساسية، ما حرمه من إمكانية التحكم بالنسق في النصف الأول من الديربي الذي بدأه إسبانيول بعزيمة ورغبة واضحتين للخروج بنتيجة إيجابية، فبادر إلى تشكيل الخطورة على مرمى حارسه السابق غارسيا وسط صافرات استهجان قابله بها الجمهور المضيف في كل مرة لمس فيها الكرة.

لكن غارسيا منع أصحاب الأرض من هزّ شباكه، بعدما تصدى لتسديدة المنفرد روبرتو فرنانديس من داخل منطقة الجزاء (21).

وفي ظل أفضلية أصحاب الأرض الواضحة، حاول لامين جمال، وبخلاف المجريات، خطف هدف التقدم، غير أن تسديدته بيسراه من الجهة اليمنى داخل المنطقة، جانبت القائم الأيسر (28)، وهو المصير عينه الذي لاقته رأسية فيران توريس من مسافة قريبة إثر ركلة حرة مباشرة من الجهة اليمنى نفذها الإنكليزي ماركوس راشفورد (37).

وتعملق غارسيا مجددا، فتصدّى ببراعة لرأسية بيري ميّا من مسافة قريبة بعد عرضية متقنة من الجهة اليسرى للظهير كارلوس روميرو (39).

في بداية الشوط الثاني، أقحم الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة متوسط ميدانه لوبيس بدلا من راشفورد (46)، وأتبعه بعد ذلك بإقحام بيدري وليفاندوفسكي وأولمو بدلا من جيرارد مارتن وتوريس والبرازيلي رافينيا تواليا (64).

وتابع غارسيا تألقه، فأنقذ ببراعة انفرادا للمهاجم فرنانديس بعد مجهود فردي تخطّى على إثره الأخير المدافعين الفرنسي جول كونديه ومارتن (64)، قبل تصديه لتسديدة فرنانديس من مسافة قريبة في مواجهة جديدة بينهما (70).

وكاد إريك غارسيا يمنح حامل اللقب هدفا أول لكن تسديدته من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية، تصدّى لها ببراعة الحارس المضيف الصربي ماركو ديميتروفيتش (71).

ووقف غارسيا سدّا منيعا مرة أخرى أمام لاعبي إسبانيول، وذلك بتصدّيه ببراعة لتسديدة روميرو الأرضية بيمناه من الجهة اليسرى داخل المنطقة وتحويلها إلى ركنية (76).

وافتتح أولمو التسجيل بتسديدة بيمناه من الجهة اليسرى من على مشارف المنطقة ركن من خلالها الكرة في الزاوية العليا إلى يسار ديميتروفيتش، مستفيدا من تمريرة لوبيس إثر مجهود فردي (86).

وبعد مجهود فردي آخر، مرّر لوبيس كرة من الجهة اليمنى داخل المنطقة إلى ليفاندوفسكي، لم يجد الأخير صعوبة في إيداعها الشباك من مسافة قريبة منهيا بذلك الأمور (90).