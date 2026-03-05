الرئاسات العراقية في اجتماع طارئ: نرفض انجرار البلاد للصراعات الخارجية

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- عقدت الرئاسات الأربع في العراق، اليوم الخميس 5 آذار 2026، اجتماعاً موسعاً في قصر بغداد لبحث التداعيات الخطيرة للأوضاع الإقليمية والدولية المتسارعة وتأثيراتها المباشرة على أمن وسيادة العراق.

وضم الاجتماع كلاً من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب هيبت حمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

حماية السيادة ومنع الانجرار للصراعات

تركزت المباحثات على الآليات الحكومية الكفيلة بمنع انجرار العراق إلى "أتون الصراعات الخارجية"، مع التأكيد على دعم كافة الإجراءات الرامية لفرض الأمن وحماية السيادة الوطنية. وجدد المجتمعون موقف العراق الثابت والرافض لأن تكون أراضيه منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، وفي الوقت ذاته، أكدوا رفضهم القاطع لأي اعتداءات تطال المدن والمحافظات العراقية أو إقليم كوردستان، معتبرين إياها انتهاكاً صارخاً للسيادة.

دعوة دولية وحلول دبلوماسية

وجهت الرئاسات نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف العمليات العسكرية في المنطقة والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع. وشدد المجتمعون على أن المسار التفاوضي والحلول الدبلوماسية هي "السبيل الأمثل" لتجنيب المنطقة تداعيات كارثية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تحصين الجبهة الداخلية وملاحقة مروجي الشائعات

وعلى المستوى الداخلي، دعا الاجتماع إلى رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية واستكمال الاستحقاقات الدستورية لمواجهة الظروف الراهنة. كما شددت الرئاسات على ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية، ودعم الأجهزة الأمنية في بسط النظام.

وفي خطوة لضبط الاستقرار السلمي، شدد الحاضرون على تفعيل الإجراءات القانونية والقضائية لمحاسبة مروجي الشائعات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لما تشكله من تهديد مباشر للسلم الأهلي والأمن الداخلي في ظل هذه الأوضاع الحساسة.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

5 آذار 2026