مدير سد دوكان: ارتفع منسوب المياه في السد أكثر من 4 أمتار

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أدلى مدير سد دوكان المهندس كوجر جمال، اليوم الأحد 4 كانون الثاني 2026، بتصريح لكوردستان 24 استعرض فيه أحدث الإحصائيات المتعلقة بتأثير موجات الأمطار لهذا العام.

وصرح مدير السد قائلاً: لقد كان لموجتي الثلوج والأمطار الأخيرتين تأثير كبير، حيث تسببتا في رفع منسوب مياه سد دوكان بمقدار 4 أمتار و39 سنتيمتراً. وقد بلغ إجمالي كمية الأمطار الهاطلة في المنطقة حتى الآن 322 ملم."

وأشار كوجر جمال إلى وجود فارق كبير بين العام الحالي والعام الماضي، قائلاً: "في العام الماضي، بلغت كمية الأمطار المتساقطة حتى هذا الوقت 98 ملم فقط، بينما وصلت هذا العام إلى 322 ملم.

ولحسن الحظ، فإن كمية الأمطار لهذا العام تجاوزت بالفعل إجمالي الأمطار التي سقطت في العام الماضي بأكمله (والتي كانت 230 ملم)".

كما أكد أن كمية المياه المتدفقة إلى السد قد تضاعفت سبع مرات مقارنة بنفس التاريخ من العام الماضي.

وفيما يخص عملية إطلاق المياه، أوضح مدير السد: "في الوقت الحالي، نقوم بإطلاق كميات قليلة جداً من المياه، مخصصة فقط لتأمين مياه الشرب للمدن والبلدات التي تعتمد على السد، وذلك بهدف الحفاظ على الخزين المائي للفصول القادمة."

وفي الختام، أعرب المهندس كوجر جمال عن أمله في أن يكون هذا العام عاماً غزيراً بالأمطار والخير على إقليم كوردستان، وأن تصل مناسيب المياه في السدود إلى مستويات ممتازة.