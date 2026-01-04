كوريا الشمالية: اعتقال الولايات المتحدة لمادورو يعد تعدياً خطيراً على سيادة فنزويلا

منذ 13 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- نددت كوريا الشمالية باعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية اعتبرت بأنها تمثّل "تعديا على سيادة" فنزويلا، بحسب ما نقل الإعلام الرسمي.

وأفاد ناطق باسم الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية بأن بيونغ يانغ "تندد بشدة بالعمل الهادف للهيمنة الذي ارتُكب في فنزويلا".

وأضاف بأن "الحادث مثال آخر يؤكد مجددا وبوضوح الطبيعة المارقة والوحشية للولايات المتحدة"، وفق ما نقلته فرانس برس.

ونُقل مادورو وزوجته إلى الولايات المتحدة حيث يواجهان في نيويورك تهما تتعلق بتهريب المخدرات.

وتثير العملية التي قامت بها القوات الخاصة الأميركية فجر السبت في كراكاس لاعتقال مادورو قلقا كبيراً في صفوف القيادة الكورية الشمالية التي لطالما اتهمت واشنطن بالسعي لإطاحتها من السلطة.

وبررت بيونغ يانغ على مدى عقود برامجها النووية والصاروخية على أن هدفها الردع في مواجهة أي مسعى أميركي لتغيير نظامها.

ودعمت علنا نظام مادورو الاشتراكي في كراكاس.

وصفت بيونغ يانغ إطاحة مادورو بـ"الانتهاك السافر لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية التي يعد الغرض الرئيسي منها احترام السيادة وعدم التدخل و(احترام) سلامة الأراضي".

ودعت إلى "رفع أصوات الاحتجاج والإدانة الواجبة إزاء انتهاك الولايات المتحدة المتكرر لسيادة الدول الأخرى".