سفارة لبنان في بغداد تحذر الجالية من عصابات احتيال تعرض "جنسيات أوروبية" مقابل مبالغ طائلة

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت السفارة اللبنانية في بغداد، اليوم الأحد، تعميماً عاجلاً (رقم 1/2026) وجهته إلى أبناء الجالية اللبنانية المقيمين في جمهورية العراق، تحذرهم فيه من الوقوع ضحية لعمليات نصب واحتيال منظمة تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت السفارة في بيانها أن هذا التحذير جاء بناءً على إيعاز من المديرية العامة للأمن العام في لبنان، وذلك بعد رصد نشاط لعصابات احترافية على منصتي "إنستغرام" (Instagram) و"فيسبوك" (Facebook).

ووفقاً للتعميم، تقوم هذه العصابات بإغراء المواطنين بادعاءات كاذبة حول إمكانية تأمين الحصول على جنسيات دول أوروبية، وتحديداً دول (سلوفانيا، هنغاريا، ورومانيا)، مقابل مبالغ مالية ضخمة قد تصل إلى 30,000 يورو (ثلاثون ألف يورو).

ودعت السفارة اللبنانية كافة أبناء الجالية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم التعامل مع جهات غير رسمية أو الانسياق وراء الوعود المضللة التي تروج لها هذه الحسابات المشبوهة، وذلك لتجنب الوقوع في فخ الابتزاز أو الخسارة المادية.

كما أهابت السفارة بالمواطنين بضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

يذكر انه منذ عام 2020، هاجر آلاف اللبنانيين إلى العراق بحثاً عن فرص عمل. هؤلاء الشباب والمستثمرون يمثلون "صيداً" ثميناً للمحتالين، لأنهم غالباً ما يبحثون عن استقرار أطول أو جواز سفر يسهل حركتهم العالمية.