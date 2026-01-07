زلزال بقوة 6,4 درجات يضرب سواحل جنوب الفيليبين

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- ضرب زلزال بقوة 6,4 درجات قبالة سواحل جنوب الفيليبين الأربعاء، وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، لكن لم يصدر أي تحذير من تسونامي أو تقارير فورية عن وقوع أضرار.

ووقع الزلزال الذي سجّلته الوكالة الأميركية في البداية بقوة 6,7 درجات، على عمق 58,5 كيلومترا وعلى مسافة نحو 27 كيلومترا شرق بلدة سانتياغو في جزيرة مينداناو.

وقال ناش باراغاس، وهو مسعف في مقاطعة دافاو الشرقية لوكالة فرانس برس، إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وروى "كان هناك اهتزاز. رأيت بعض السيارات تتحرك، لكنني أعتقد أن ذلك كان لفترة قصيرة فقط، حوالى خمس ثوان".

وتعرّض شرق مينداناو لزلزالين بلغت قوتهما 7,4 و6,7 درجات في تشرين الأول/أكتوبر، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.

وقبل ذلك بأيام، أسفر زلزال بلغت قوته 6,9 درجات عن مقتل 76 شخصا كما دمّر أو ألحق أضرارا ب72 ألف منزل في مقاطعة سيبو في وسط الفيليبين، وفقا للأرقام الحكومية.

وتقع الزلازل بوتيرة شبه يومية في الفيليبين الواقعة على ما يُعرف بـ"حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي قوس من النشاط الزلزالي الكثيف يمتد من اليابان مرورا بجنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.

AFP