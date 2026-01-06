النيابة العامة الألمانية تحقق في عمل "إرهابي" إثر انقطاع للكهرباء بالعاصمة برلين

منذ 46 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت النيابة العامة الفدرالية الألمانية المسؤولة عن قضايا مكافحة الإرهاب لوكالة فرانس برس الثلاثاء أنها تولت التحقيق في انقطاع واسع للتيار الكهربائي طال جزءا من برلين، للاشتباه بوجود "عمل تخريبي" نفذته "منظمة إرهابية مشتبه بها".

وتبنت جماعة يسارية متطرفة تُطلق على نفسها اسم "فولكانغروب" ("جماعة البركان") عبر الإنترنت المسؤولية عن الحريق الذي اندلع فجر السبت وطال كابلات في منشأة كهربائية.

مع ذلك، لا تزال السلطات تُحلل مدى صحة هذا الادعاء، وسط جدل مستمر حول مدى صمود البنية التحتية الألمانية في مواجهة الهجمات الأخيرة التي يعتقد كثيرون أن روسيا تقف وراءها.

وكانت "جماعة البركان" قد أعلنت مسؤوليتها عن عمل تخريبي استهدف مصنع تيسلا بالقرب من برلين في آذار/مارس 2024، حيث أُضرمت النيران في خطوط الكهرباء التي تُغذي الموقع.

رغم السيطرة السريعة على الحريق الذي اندلع السبت على جسر قرب محطة توليد للكهرباء في جنوب غرب المدينة، إلا أنه تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 45 ألف منزل و2200 منشأة تجارية، وسط تساقط مستمر للثلوج.

كما انقطعت المياه الساخنة والتدفئة عن عدد كبير من المنازل. وأثر الانقطاع أيضا على شبكة التدفئة المركزية المحلية التي توزع الحرارة عبر شبكة أنابيب وتعمل بالكهرباء.

وحتى ظهر الثلاثاء، كان ما يقارب 25 ألف منزل و1100 منشأة تجارية لا تزال بدون كهرباء، وفق أحدث إحصائيات شركة سترومنيتز برلين.

وأكد المصدر نفسه إعادة توصيل الكهرباء إلى 74 منشأة رعاية صحية تأثرت بالانقطاع، بالإضافة إلى ثلاث محطات قطار في المنطقة.

ونظرا لتوقع استمرار درجات الحرارة عند مستويات دون الصفر طوال الأسبوع في العاصمة، حثت شركة سترومنيتز الأسر التي زودت مجددا بالكهرباء على "ترشيد استهلاكها إلى الحد الأدنى في الوقت الحالي" وتجنب استخدام الأجهزة ذات الاستهلاك العالي للطاقة.

ونُشرت عشرات مولدات الكهرباء الاحتياطية التي وفرتها شركات المرافق الإقليمية الألمانية الأخرى، بالإضافة إلى فرق الإطفاء من منطقة أخرى والجيش.

وإلى جانب المباني العامة مثل مباني البلديات، لا تزال حافلة مستخدمةً كمأوى للمتضررين، على ما لاحظت وكالة فرانس برس في الموقع.

ومن المتوقع عودة التيار الكهربائي بالكامل بحلول الخميس.

يأتي هذا الهجوم وسط اتهامات متزايدة من ألمانيا، الداعم الرئيسي لأوكرانيا، لروسيا بشن "هجمات هجينة" تشمل تحليق طائرات مسيّرة ونشر معلومات مضللة عبر الإنترنت.

ولم توجه السلطات الألمانية أصابع الاتهام إلى روسيا في هذه الحالة تحديدا.

المصدر: فرانس برس