قصف حكومي يحصد أرواح مدنيين ويصيب العشرات في حيي الشيخ مقصود والأشرفية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة للإدارة الذاتية، أن أحياء الشيخ مقصود، الأشرفية وبني زيد في مدينة حلب تعرّضت لهجوم واسع وقصف عنيف من قبل مجموعات مسلحة تابعة لحكومة دمشق.

وبحسب بيان الأسايش، نُفّذ الهجوم باستخدام الدبابات، والمدفعية الثقيلة، وراجمات غراد وكاتيوشا، وقذائف الهاون، واستهدف الأحياء التي يقطنها أكثر من 600 ألف مدني.

وتركّز القصف بشكل خاص على (مغسلة الجزيرة، فروج عمار ، جامع الحسن، جامع شيخ مقصود الكبير، شارع المفروشات في الأشرفية، شارع 15، شارع 20، ساحة الشهداء، الشقيف، السكن الشبابي، وحي معروف).

وكشفت قوى الأمن الداخلي أن ثلاثة مدنيين فقدوا حياتهم جراء القصف، كما أُصيب 26 مدنياً آخرين بجروح، بينهم طفلان يبلغان من العمر عامين وثلاثة أعوام، إضافة إلى مسن يبلغ من العمر 85 عاماً.

وأكدت قوات الأسايش أنها ردّت على مصادر الهجمات ضمن إطار حق الدفاع المشروع، وتمكّنت من إحباط خمس محاولات تسلل لتلك المجموعات إلى داخل الأحياء، وإيقاع خسائر بشرية في صفوفها.

وأشارت إلى أنه بعد هدوء مؤقت استمر قرابة ساعتين، عاودت المجموعات التابعة لحكومة دمشق قصف الأحياء ذاتها مجدداً وبوتيرة أشد.