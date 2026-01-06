فنزويلا وكوبا تعلنان مقتل 55 عسكرياً خلال اعتقال مادورو

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- نشرت كوبا الثلاثاء أسماء 32 من قوات الأمن الكوبية، قُتلوا خلال العملية الأميركية في كراكاس التي أدت إلى القبض على الرئيس نيكولاس مادورو، وذلك بعيد إعلان الجيش الفنزويلي مقتل 23 عسكريا.

ونُفذت العملية الأميركية الخاطفة ليلة الجمعة-السبت، وشارك فيها نحو 200 جندي و150 طائرة، بحسب وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها هافانا، فإن 21 من القتلى كانوا يتبعون لوزارة الداخلية، بينهم ثلاثة ضباط كبار، فيما ينتمي 11 آخرون الى القوات المسلحة الثورية، ومعظمهم جنود.

وعلى حساب انستغرام التابع للجيش الفنزويلي، نشرت الثلاثاء قائمة بـ23 عسكريا قتلوا خلال العملية، وفق ما نقلته فرانس برس.

وكان وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو أعلن الاحد أن الحراس الشخصيين لمادورو اغتيلوا "بدم بارد" بيد القوات الاميركية التي قصفت العاصمة وثلاث ولايات أخرى في البلاد لتسهيل عملية اعتقال مادورو وزوجته.

