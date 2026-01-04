البرازيل تعترف برئيسة مؤقتة لفنزويلا عقب اختفاء مادورو

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت البرازيل اعترافها الرسمي بنائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، رئيسةً مؤقتة لفنزويلا، لتصبح بذلك أول دولة كبرى تتخذ هذه الخطوة، عقب ما وصفته كاراكاس بـ«اختطاف» الرئيس نيكولاس مادورو خلال غارة عسكرية أمريكية.

وبحسب الموقف البرازيلي، فإن برازيليا تعاملت مع اختفاء مادورو كأمر واقع، واعتبرت تولي رودريغيز مهام الرئاسة إجراءً شرعيًا، دون انتظار موقف أو موافقة من واشنطن.

وفي المقابل، لم تصدر الولايات المتحدة حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن تولي نائبة الرئيس هذا المنصب.

ويرى مراقبون أن تطورات المشهد تحولت إلى أزمة دولية تذكّر بحالات تغيير الأنظمة التي شهدتها المنطقة خلال العقود الماضية، ما قد يدفع الولايات المتحدة إلى التدخل لتفادي تصعيد أوسع للأزمة.

وفي هذا السياق، قالت الأمينة العامة لوزارة الخارجية البرازيلية، ماريا لورا دي روشا: «في ظل غياب الرئيس الحالي، مادورو، تتولى نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز مهام الرئاسة بصفة مؤقتة».

المصدر: وكالات