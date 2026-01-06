كتائب حزب الله في العراق: يجب إبعاد الجيش والقضاء عن الصراعات السياسية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- دعا الأمين العام لكتائب حزب الله في العراق، أبو حسين الحميداوي، المؤسسات الأمنية والقضائية إلى النأي بنفسها عن التجاذبات والصراعات السياسية، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة بناء قوة عسكرية وطنية مهنية تتولى حماية سماء البلاد وأرضها.

وأكد الحميداوي في بيان صحفي، أن المرحلة المقبلة التي ينتظرها العراق تتطلب وجود "حكومة عادلة وكاملة السيادة"، بحيث تمتلك قراراً مستقلاً وبسطاً لنفوذها وسلطتها على كامل التراب الوطني والمجال الجوي للبلاد.

ووجه الحميداوي رسالة مباشرة إلى بعض القيادات العسكرية والقضاة، طالبهم فيها بـ"الابتعاد عن الانخراط في الخلافات السياسية"، محذراً من أن تورط هذه المؤسسات في الصراعات الحزبية سيؤثر سلباً على حياديتها، في حين يُفترض بها أن تبقى مظلة جامعة لحماية جميع المواطنين وصمام أمان لوحدة الوطن.

وفي الشأن الأمني، شدد الأمين العام للكتائب على أهمية إعادة بناء القوات الأمنية وفق أسس المهنية والكفاءة، معلناً عن استعداد "جبهة المقاومة" لتقديم كافة خبراتها وتجاربها المتراكمة في سبيل الدفاع عن العراق. كما دعا إلى ضرورة العمل على ترسيخ القيم الإسلامية والتصدي لظواهر الانحلال الأخلاقي داخل المجتمع.

وفي قراءته للمشهد الدولي، أشار الحميداوي إلى أن العالم يتجه نحو حالة من "الفوضى واللانظام"، مستشهداً بالأحداث في فنزويلا وما وصفه بـ "الهجمات الأمريكية" للسيطرة على موارد الطاقة. وأوضح أن هذا الواقع العالمي يفرض على العراق تطوير "منظومة دفاعية مهنية" تمتلك القدرة على مواجهة التحديات الكبرى والمخاطر المحدقة.