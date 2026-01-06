السفارة الأمريكية في بغداد تثمن دور قوات البشمركة وتضحياتها

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أشادت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بدور القوات الأمنية العراقية وقوات البشمركة في حماية سيادة البلاد، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ105 لتأسيس الجيش العراقي.

وذكرت السفارة الأمريكية لدى بغداد في بيان صحفي صدر اليوم، 06 كانون الثاني 2026: "في الوقت الذي يحيي فيه العراق الذكرى الخامسة بعد المئة لتأسيس جيشه، تثني الولايات المتحدة على جهود القوات العراقية وقوات البشمركة في الدفاع عن سيادة وطنهم وحمايتها".

وأشار البيان إلى أن واشنطن تثمن عالياً الدور المحوري الذي لعبته هذه القوات في تحقيق النصر الهزيمة تنظيم "داعش"، ومساهمتها المستمرة في دعم استقرار العراق.

كما جددت الولايات المتحدة في بيانها التزامها بمواصلة العمل والتعاون مع القوات الأمنية العراقية، مؤكدة دعمها لجهود العراق في بناء مستقبل يسوده الأمن والازدهار لجميع أبناء شعبه.