رئيس كوريا الجنوبية يقول إنه طلب مساعدة شي لكبح برنامج بيونغ يانغ النووي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ الأربعاء أنه طلب من الرئيس الصيني شي جينبينغ المساعدة في كبح برنامج كوريا الشمالية النووي، مقترحا تجميد البرنامج لقاء "تعويضات".

وقال لي متوجها لشي خلال مؤتمر صحافي في شنغهاي في ختام زيارته للصين، "أود من الصين أن تقوم بوساطة في المسائل المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك برنامج كوريا الشمالية النووي" مؤكدا أن "كل قنواتنا مسدودة تماما".

والتقى لي الإثنين الرئيس الصيني في بكين في أول زيارة لرئيس كوري جنوبي إلى العاصمة الصينية منذ ست سنوات، وذلك بعد يوم على إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستيين في بحر اليابان.

وقال للصحافيين أنه طلب مساعدة بكين لإعادة بيونغ يانغ إلى طاولة المفاوضات.

وأوضح أن الرئيس الصيني حض سيول على التحلي بـ"الصبر" حيال الشمال على ضوء تدهور العلاقات بين الكوريتين.

وتابع "إنهم على حق. قمنا لوقت طويل بأعمال عسكرية قد تكون كوريا الشمالية اعتبرتها تنطوي على تهديد".

وعرض خطة تتضمن تجميد برنامج بيونغ يانغ النووي لقاء "تعويضات".

وقال إن "مجرد التوقف عند المستوى الحالي، لا إنتاج إضافي لأسلحة نووية ولا نقل لمواد نووية إلى الخارج ولا تطوير إضافيا لصواريخ بالستية عابرة للقارات، ذلك سيكون بحد ذاته تقدما".

لكنه أضاف "يجب ألا نتخلى على المدى البعيد عن هدف شبه جزيرة كورية خالية من السلاح النووي".

وأوضح أنه طلب من بكين نقل هذه الرسالة إلى بيونغ يانغ مضيفا "ثمة توافق على هذه النقاط من جانب الصين".

وقبل بضع ساعات من اللقاء بين الرئيسين، أعلنت بيونغ يانغ إطلاق صاروخين فرط صوتيين وأشارت إلى أن قواتها النووية مستعدة لـ"حرب فعلية".

AFP