ترامب: فنزويلا ستسلم واشنطن قرابة 50 مليون برميل نفط

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الحكومة الفنزويلية بالوكالة ستسلم الولايات المتحدة ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط، وإن العائدات ستكون تحت إدارته بصفته رئيسا.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "ستقوم السلطات بالوكالة في فنزويلا بتسليم الولايات المتحدة ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط العالي الجودة والخاضع للعقوبات".

وأضاف: "سيباع هذا النفط بسعر السوق، وسأدير أنا، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأميركية، تلك الأموال لضمان استخدامها لصالح شعبي فنزويلا والولايات المتحدة".

على صعيد متصل، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مصادر مطلعة، أن ترامب يعتزم الاجتماع بممثلي أكبر ثلاث شركات نفط أميركية، إلى جانب منتجين محليين آخرين، في البيت الأبيض يوم الجمعة، لمناقشة ضخ استثمارات كبيرة في قطاع النفط الفنزويلي.

وكان ترامب قد صرح، السبت، بأن شركات النفط الأميركية ستضخ مليارات الدولارات في فنزويلا بعد التوغل الأميركي الذي أسفر عن القبض على الرئيس نيكولاس مادورو.

ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع ممثلون عن شركات شيفرون، وهي شركة النفط الأميركية الوحيدة العاملة في فنزويلا، وكونوكو فيليبس، وإكسون موبيل، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين آخرين في قطاع النفط الأميركي، بحسب المصادر نفسها.

وكان الرئيس السابق هوغو تشافيز قد أمم أصول شركتي كونوكو فيليبس وإكسون في فنزويلا في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية.

وكان مسؤول رفيع في البيت الأبيض قد صرح سابقا بأن وزير الطاقة كريس رايت، إلى جانب وزير الخارجية ماركو روبيو، سيقودان جهودا للتواصل مع شركات النفط الأميركية.

كان ترامب قد قال في وقت سابق، الاثنين، إن الولايات المتحدة قد تدعم شركات النفط الأميركية لتمكينها من المساهمة في إعادة بناء البنية التحتية لقطاع الطاقة في فنزويلا.

وأوضح ترامب، في مقابلة مع شبكة NBC News، أن تنفيذ مثل هذا المشروع قد يستغرق أقل من 18 شهراً، مشيراً إلى أن واشنطن منفتحة على دعم أي جهد تقوده شركات النفط لإعادة تأهيل قطاع الطاقة الفنزويلي.

وأكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع فنزويلا، نافيا وجود نية لتصعيد عسكري في الوقت الراهن، كما شدد على أن فنزويلا لن تجري انتخابات جديدة خلال الثلاثين يوما المقبلة.

وفي سياق متصل، قال ترامب إنه لن يحتاج إلى تدخل المشرعين الأميركيين في حال قرر إعادة نشر القوات الأميركية في فنزويلا، مؤكداً أن هذه الصلاحية تندرج ضمن صلاحياته الرئاسية.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه فنزويلا أزمة طاقة حادة، وسط اهتمام أميركي متجدد بمستقبل قطاع النفط في البلاد.

