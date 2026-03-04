اتحاد معلمي كوردستان يطالب بتمديد العطلة الدراسية لأجل غير مسمى بسبب الأوضاع الأمنية

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان 24) -أعلن اتحاد معلمي كوردستان عن مطالبته بضرورة تمديد العطلة الدراسية في الإقليم، وعزا الاتحاد هذا الطلب إلى الظروف غير المستقرة واستمرار الصراعات في المنطقة، مؤكداً أن الحفاظ على سلامة المعلمين والطلبة يأتي في مقدمة الأولويات.

كما وجّه الاتحاد نداءً إلى وزارة التربية في حكومة الإقليم بضرورة إقرار تمديد العطلة لفترة غير محددة خلال الاجتماع المزمع عقده السبت المقبل، للنظر في تداعيات الأوضاع الراهنة على المسيرة التعليمية.

وهذا نص البيان:

إلى/ وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان

الموضوع: طلب تمديد العطلة الدراسية

بسبب الظروف الاستثنائية والنزاعات المستمرة في المنطقة، ولأجل حماية أرواح التدريسيين والطلبة، يطالب اتحاد معلمي كوردستان بتمديد العطلة الدراسية الحالية إلى أجل غير مسمى. نأمل من وزارتكم الموقرة أخذ هذا المطلب بعين الاعتبار خلال اجتماعكم يوم السبت المقبل وإصدار قرار يصب في مصلحة السلامة العامة.

مكتب السكرتارية