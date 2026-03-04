تصعيد عسكري واسع في الشرق الأوسط مع دخول العمليات المشتركة ضد إيران يومها الرابع

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24) -دخلت العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية المشتركة في إيران يومها الرابع، وسط موجة من التصعيد المتبادل الذي شمل هجمات صاروخية مكثفة وتحركات دبلوماسية طارئة.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن عملية "الغضب الملحمي" (Epic Fury) تسير بوتيرة متقدمة على الجدول الزمني المستهدف، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية عقب استهداف كبار القادة الإيرانيين والبنية التحتية العسكرية، معتبراً أن فرص الحلول التفاوضية قد تضاءلت في ظل الوضع الراهن.

ميدانياً، أفاد الجيش الإسرائيلي برصد إطلاق دفعات مكثفة من الصواريخ من الداخل الإيراني باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ما أدى إلى تفعيل منظومات الدفاع الجوي وإطلاق صافرات الإنذار في مختلف المناطق، لا سيما في الضفة الغربية حيث شوهدت آثار اعتراضات صاروخية في سماء الخليل. وفي غضون ذلك، دفعت إسرائيل بقواتها نحو العمق اللبناني في مواجهة مع حزب الله عقب انخراطه في المواجهات الجارية.

وعلى الصعيد الإقليمي، شنت طهران سلسلة هجمات انتقامية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت منشآت نفطية وبعثات دبلوماسية أمريكية في منطقة الخليج، ما أثار ردود فعل دولية واسعة. وفي هذا السياق، حذر مجلس التعاون الخليجي من أنه بصدد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الخيار العسكري، لحماية أمن دوله واستقرارها.

دبلوماسياً، اتخذت واشنطن إجراءات أمنية مشددة، حيث حثت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها على مغادرة 14 دولة في المنطقة، تزامناً مع إغلاق سفارتيها في الكويت والمملكة العربية السعودية. وفي الداخل الإسرائيلي، أصدرت قيادة الجبهة الداخلية تعليمات صارمة للمدنيين بضرورة الالتزام بالملاجئ وعدم مغادرتها إلا بتوجيهات رسمية، لضمان سلامتهم في ظل استمرار الرشقات الصاروخية.



المصدر: Fox news