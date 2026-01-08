أمطار غزيرة وثلوج كثيفة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل موجة باردة تجتاح إقليم كوردستان بدءاً من الجمعة

منذ 14 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة النقل والاتصالات في إقليم كوردستان، عبر مديرية الأنواء الجوية، عن تأثر المنطقة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، يبدأ تأثيره الفعلي مساء يوم الجمعة الموافق 9 كانون الثاني/يناير 2026، ويجلب معه موجة واسعة من الأمطار وتساقط الثلوج في المناطق الجبلية.

بحسب التقرير الرسمي، ستبدأ الموجة من المناطق الشمالية في دهوك وإدارة زاخو المستقلة والمناطق الجبلية التابعة لهما، لتمتد لاحقاً لتشمل محافظة أربيل وإدارة سوران. ومع حلول وقت متأخر من ليل الجمعة، يتسع نطاق التأثير ليصل إلى السليمانية، حلبجة، كركوك، وإدارة كرميان ورابرين.

توقع الخبراء أن يبدأ تساقط الثلوج في المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر فوق مستوى سطح البحر. وأشارت البيانات إلى أن كثافة الثلوج ستتراوح بين (10-20) سم بشكل عام، بينما تسجل المناطق الجبلية أرقاماً أعلى كالتالي:

كاني ماسي: 30 – 40 سم.

آمدي: 20 – 30 سم.

بينجوين: 20 – 25 سم.

حاج عمران وجبل كورك: 15 – 25 سم.

من المتوقع أن تكون ذروة هطول الأمطار من ليلة الجمعة وحتى الساعة التاسعة من صباح السبت، حيث ستتجاوز كمية الأمطار في معظم المناطق الـ 15 ملم، وتتوزع في مراكز المحافظات كالتالي:

دهوك: +20 ملم.

أربيل والسليمانية: +15 ملم.

حلبجة: +12 ملم.

كركوك: +10 ملم.

وحذر التقرير من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يتراوح بين (4 إلى 6) درجات سيليزية، مع زيادة في سرعة الرياح قد تتجاوز 25 كم/ساعة، لا سيما في حدود محافظة السليمانية، مما يزيد من الإحساس بالبرودة.

ودعت المديرية المواطنين، وخاصة الساكنين في المناطق الجبلية وسائقي المركبات، إلى توخي الحذر من تشكل الضباب وتراكم الثلوج على الطرقات الوعرة خلال فترة تأثير المنخفض.

تحرير: كوردستان 24

المصدر: مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي - إقليم كوردستان